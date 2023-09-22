Армянские формирования в Карабахе начали сдавать оружие – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Армянские вооруженные формирования Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев. Об этом заявили в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что после полного прекращения боевых действий в расположении миротворцев РФ еще находятся более 826 мирных граждан, включая 440 детей. Всем им предоставляют места для отдыха, горячее питание и медпомощь.

При этом миротворцы РФ организовали перевозку более 50 тонн продуктов гражданскому населению Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На встрече обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Сенаторы США предложили ввести санкции в отношении Азербайджана из-за Карабаха