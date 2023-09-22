Азербайджан направил гумпомощь армянскому населению Карабаха

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Азербайджан направил гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщает информагентство "АзерТАдж".

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики приняло решение в гуманитарных целях направить продовольствие армянскому населения Карабахской области Азербайджана", – говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 сентября в спорный регионы были направлены две 20-тонные грузовые машины с продовольствием и предметами гигиены, а также два автомобиля с хлебом.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

В результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения. Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие.

21 сентября в городе Евлах в Азербайджане состоялись закрытые переговоры Баку и Еревана. На них обсуждались пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. На встрече также присутствовали представители российского миротворческого контингента.



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