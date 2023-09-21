Пашинян возложил на миротворцев РФ долю ответственности за события в Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские миротворцы могли пресечь боевые действия Азербайджана в Карабахе еще до их начала, поэтому частичная ответственность за произошедшее лежит и на них. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации, которое транслируют армянские новостные порталы.

Пашинян выразил недоумение по поводу того, что российские миротворцы смогли договориться о прекращении огня, а о ненападении на Карабах – не смогли.

"Мы несем свою долю ответственности, но, с другой стороны, я не думаю, что нам следует закрывать глаза на неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе", – заявил он.

В свою очередь, армянская оппозиция сообщила о начале массовых акций неповиновения, поскольку она хочет добиться отставки Пашиняна. Протестующие призывают к тому, чтобы к ним присоединились не только жители Еревана, но и регионов, сообщает "Интерфакс".

"Вопрос должен решиться здесь", – отметил на акции протеста один из лидеров оппозиции, первый премьер Армении 1990–1991 годах Вазген Манукян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха.

Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились