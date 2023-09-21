Алиев и Эрдоган обсудили по телефону завершение военной операции в Карабахе

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Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону завершение военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Алиева.

Отмечается, что разговор прошел 20 сентября, инициатором выступила турецкая сторона.

"В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, <...> разоружении незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана", – сказано в сообщении.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Президент Турции во время сессии 78-й Генеральной ассамблеи ООН заявил, что турецкая сторона поддерживает военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что Карабах является территорией Азербайджана.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

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