В Баку не исключили подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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Переговоры в Евлахе могут вылиться в подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. <...> Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном", – цитирует его РИА Новости.

По словам Амирбекова, стороны уже обсуждают проект мирного договора. Документ будет содержать пять пунктов, которые в том числе обязуют страны не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

В то же время договор не будет содержать пункта о репатриации армян Нагорного Карабаха. Представитель Баку объяснил это тем, что данный вопрос является внутренним делом Азербайджана.

Амирбеков отметил, что проект договора уже передан Еревану. При этом он не стал возлагать на переговоры в Евлахе слишком большие надежды. За одну встречу решить сложившуюся ситуацию не удастся, уверен он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

По последним данным, в результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в городе Евлах в Азербайджане состоялись закрытые переговоры Баку и Еревана. На них обсуждались пути урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. На встрече также присутствовали представители российского миротворческого контингента.



Путин и президент Азербайджана Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе