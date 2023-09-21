Эксперт рассказал о влиянии конфликта в Карабахе на отношения Армении и РФ

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В Армении понимают, что диалог с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе возможен только через Россию, отметил глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт порассуждал о том, как ситуация в Карабахе отразится на отношениях между РФ и Арменией. По его мнению, на сегодняшний день Россия имеет определенное влияние в республике, в том числе среди населения.

Шатров также напомнил, что в Армении есть российские военные, а экономика двух стран связана. Кроме того, без посредничества РФ диалог с Азербайджаном по урегулированию конфликта не состоится, считает эксперт.

Все это позволяет надеяться, что ситуация не будет развиваться дальше в антироссийском русле, резюмировал Шатров.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.

По последней информации, в результате боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября представители местного армянского населения и представители Баку встретятся в городе Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции, прав и безопасности.



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