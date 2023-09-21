Миротворцы РФ эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе 5 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе при непрерывном взаимодействии с Баку, Ереваном и Степанакертом для недопущения кровопролития и обеспечения безопасности населения и миротворческого контингента.

"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек", – рассказали в Минобороны РФ.

Всем эвакуированным предоставляется место для отдыха и горячее питание. Российские военные медики предоставляют им квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.



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