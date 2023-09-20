Миротворцы РФ обсудили с Арменией и Азербайджаном недопущение кровопролития в Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, контактируют с армянской и азербайджанской сторонами, обсуждая недопущение кровопролития в регионе. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны РФ подчеркнули, что миротворцы оказывают всю необходимую помощь гражданам, пострадавшим от военных действий в Нагорном Карабахе. Всего в базовом лагере на данный момент пребывает 2 261 мирный гражданин, из них – 1 049 детей.

Ранее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий, договоренность была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена с ним в координации.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха для дальнейшего восстановления конституционного строя в регионе.

Позже глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

В результате военных действий, которые были развернуты в Карабахе, 32 человека погибли и более 200 были были ранены. По слова омбудсмена Армении Анаит Манасян, ВС Азербайджана в ходе конфликта применяли в отношении населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию.



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