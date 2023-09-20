Песков заявил, что Москва не принимает упреки Армении по Нагорному Карабаху в свой адрес

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Москва не принимает упреки Еревана о невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха в свой адрес. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что армянская сторона приняла решение о признании Карабаха частью Азербайджана в границах 1991 года, поэтому "де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории".

Помимо этого, Песков не стал комментировать сообщения СМИ о решении прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Он сказал, что пока не "владеет деталями".

"Там постоянно осуществляются контакты, поэтому не могу точно это подтвердить", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, он добавил, что Армения – партнер и союзник России. Контакты с ней и с Азербайджаном, который также является важным партнером РФ, продолжаются.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха.

Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 32 человека, включая детей.

Более 200 человек пострадали, среди них – мирные жители. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Днем 20 сентября появилась информация, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху