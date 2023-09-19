Безопасность миротворцев РФ в Карабахе является приоритетом для Москвы – Песков

Фото: kremlin.ru

Безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы, сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, информации об угрозе жизни российских миротворцев пока не было. Контакты главным образом идут по линии военных, уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские миротворцы в Карабахе выполняют свою функцию, однако ситуация в регионе остается сложной. Решения о возможном увеличении миротворческого контингента РФ принимают военные. Песков подчеркнул, что этот вопрос согласовывается со всеми сторонами.

"И здесь только военные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения", – заключил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. По версии ведомства, это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Баку также потребовал полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Комментируя ситуацию, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян, в свою очередь, уточнил, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое человек, в том числе ребенок. Еще 26 получили травмы.

Жители Еревана вышли на центральную площадь столицы Армении. Они призвали Азербайджан завершить военные действия. Вместе с этим протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

Пострадавших при обстреле Карабаха детей доставили в медучреждение