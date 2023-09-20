Представитель армянской оппозиции заявил о планах провести новый митинг в Ереване

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Лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о планах армянской оппозиции провести вечером 20 сентября новый митинг у здания правительства в центре Еревана. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Из-за политики (премьер-министра Армении. – Прим. ред.) Никола Пашиняна сегодня мы остались одни, единственное решение сложившейся ситуации – отстранение Пашиняна", – отметил он.

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в Нью-Йорке призвал срочно запустить механизмы организации, чтобы остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Как заявили в МИД Армении, он поднял вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, возникшие в результате широкомасштабной агрессии, проводимой Баку против народа Нагорного Карабаха с 19 сентября.

По словам Мирзояна, Азербайджан, руководствуясь чувством безнаказанности, воспринимает отсутствие сдерживающих мер со стороны международных структур как вседозволенность и стремится добиться этнической чистки в Нагорном Карабахе путем применения открытой силы.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 25 человек, включая детей. Более 120 человек пострадали, среди них – мирные жители. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



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