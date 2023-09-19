В Баку опровергли сообщения об обстреле российских миротворцев, эвакуирующих армян

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Минобороны Азербайджана опровергло распространяемую в Сети информацию об обстреле колонны российского миротворческого контингента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Распространенные в некоторых армянских социальных медиаресурсах сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы открыли огонь по колонне российского миротворческого контингента, эвакуирующего армянских жителей, являются абсолютной ложью и носят характер дезинформации", – заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что категорически опровергают эти необоснованные утверждения.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Минздрав региона заявил, что в результате обстрела пять гражданских погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

Главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и заявили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху