Пять мирных жителей погибли после начала операции Азербайджана в Карабахе – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пять гражданских лиц Нагорного Карабаха погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители. Об этом информирует портал 24News со ссылкой на Минздрав региона.

"В результате широкомасштабных военных действий Азербайджана против Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. – Прим. ред.) 19 сентября есть погибшие и раненые, в том числе женщины, старики и дети", – говорится в сообщении.

По данным портала, сейчас в ЗАО "Республиканский медицинский центр" находятся 80 раненых. Врачи проводят все возможные медицинские вмешательства для спасения жизней тяжелораненых.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что такое решение было принято для восстановления конституционного строя в регионе.

Баку потребовал полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении и начали скандировать лозунги против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В администрации президента Азербайджана добавили, что Баку продолжит операцию в Карабахе до того момента, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху