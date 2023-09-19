В Баку назвали условие прекращения военной операции в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Азербайджанская сторона продолжит антитеррористическую операцию в Карабахе до того момента, пока вооруженные формирования Нагорно-Карабахской Республики не сложат оружие. Об этом говорится в заявлении администрации президента республики, передает телеграм-канал "Sputnik Азербайджан".

"Армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься", – сказано в заявлении властей.

В сообщении администрации добавляется, что, если этого не будет сделано, антитеррористические мероприятия будут продолжены.

Также представители азербайджанской стороны сообщили о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Омбудсмен республики Гегам Степанян заявил, что, по последним данным, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли двое, в том числе ребенок. Еще 26 человек ранены, среди них есть дети.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

В декабре прошлого года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху