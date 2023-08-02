Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

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Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении и ждет, что Ереван будет придерживаться схожего подхода. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану", – сказал политик.

Он отметил, что жители Нагорного Карабаха должны либо остаться там, став гражданами Азербайджана, либо покинуть регион. По его словам, это не прихоть Баку. Просто жители региона должны сделать свой выбор, считает азербайджанский лидер.

Подводя итог, Алиев выразил надежду на успешное завершение переговоров с Арменией в ближайшие месяцы. Устное признание Карабаха за Азербайджаном, которое недавно озвучила Армения, должно воплотиться в подписание соответствующего документа, подчеркнул политик.

В конце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, однако последний должен обеспечить безопасность проживающих там армян. Он также заметил, что обе страны готовы признать целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий.

В июле Ильхам Алиев потребовал от Армении закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха. По его словам, это станет одним из завершающих шагов для нормализации отношений между двумя странами.



Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга