Пашинян заявил о неготовности проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

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Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов, заявил армянский лидер Никол Пашинян.

"Работа над договором ведется. Однако проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию", – приводит ТАСС слова Пашиняна.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан планируют провести переговоры на уровне глав МИД в Москве. Дата встречи неизвестна.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. Он назвал это одним из завершающих шагов для нормализации отношений. Алиев также анонсировал возвращение в Карабах 150 тысяч азербайджанцев в течение трех лет.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Предыдущая встреча Алиева и Пашиняна в Кремле состоялась в конце июня при участии президента РФ Владимира Путина. Российский лидер назвал встречу хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят.

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