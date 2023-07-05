Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

Во время разговора было подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов.

Также российский лидер подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

25 мая в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент РФ заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят. Он добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

В июне Пашинян сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня. Но в сентябре 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.