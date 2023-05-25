Пашинян заявил, что Армения готова обеспечить переход транспорта из Азербайджана

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Армения готова обеспечить нормальный переход всех транспортных средств и железнодорожных составов из Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на открытии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Пограничные и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении", – приводит ТАСС слова Пашиняна.

Пашинян заявил на саммите ЕАЭС, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также присутствовал на расширенном заседании организации, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

До этого Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

При этом оба лидера поспорили из-за трактовки термина "зангезурский коридор". Пашинян назвал такую формулировку служащей для выражения территориальных претензий к Армении. Алиев ответил, что это устоявший в мировой практике термин.

Кроме того, Пашинян и Алиев также не сошлись во мнении, заблокирован ли коридор на данный момент. По словам лидера Армении, коридор заблокирован, азербайджанский лидер посчитал иначе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.