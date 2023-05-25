Пашинян и Алиев поспорили из-за трактовки термина "зангезурский коридор"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве из-за трактовки термина "зангезурский коридор". Об этом сообщает РИА Новости.

Алиев использовал термин "зангезурский коридор", на что Пашинян ответил, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. В трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминается лишь Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, напомнил армянский лидер.

Кроме того, Пашинян и Алиев также не сошлись во мнении, заблокирован ли коридор на данный момент. По словам лидера Армении, коридор заблокирован, азербайджанский лидер посчитал иначе.

Урегулировать перепалку попытался президент России Владимир Путин. Он подтвердил важность терминологии, однако отметил, что гораздо важнее – достигнутая договоренность по принципиальному вопросу территориальной целостности. По словам Путина, такая договоренность станет базой для дальнейших двухсторонних отношений.

Алиев и Пашинян присутствуют на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Армянский лидер лично приехал в Москву для участия в саммите, президент Азербайджана присоединился к нему по видеосвязи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев, в свою очередь, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Азербайджанский лидер также поблагодарил Путина за усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.