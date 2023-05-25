17:32Политика
Песков не стал давать прогнозы по трехсторонней встрече Путина, Пашиняна и Алиева
Фото: kremlin.ru
На данный момент еще нет прогнозов по трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, прогнозов быть не может. Давайте дождемся встречи", – ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.
Песков также не ответил на вопрос, рассчитывает ли Кремль на достижение каких-либо договоренностей.
Пашинян заявил о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Армянский лидер положительно оценил движение к урегулированию двухсторонних отношений.
Алиев, в свою очередь, отметил, что Баку не имеет территориальных претензий к Еревану.
Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.
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