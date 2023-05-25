Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга

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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – приводит ТАСС слова Пашиняна на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Алиев и Пашинян присутствуют на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Армянский лидер лично приехал в Москву для участия в саммите, президент Азербайджана присоединился к нему по видеосвязи.

Ранее Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

До этого президент Азербайджана подчеркнул, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призывал Ереван подтвердить отсутствии территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.