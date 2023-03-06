В МИД РФ призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе к сдержанности

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Москва серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в последние дни наблюдаются неоднократные нарушения режима прекращения огня. Кроме того, 5 марта произошел вооруженный инцидент, который повлек человеческие жертвы.

По словам Захаровой, российская сторона подтверждает необходимость неукоснительного соблюдения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня.

Накануне военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В Минобороны РФ сообщили, что в результате погибли три человека, еще один ранен. Боестолкновение, произошедшее 5 марта, было прекращено российскими миротворцами.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

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