Военные Азербайджана обстреляли автомобиль с правоохранителями Нагорного Карабаха – МО РФ

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Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате погибли три человека, еще один ранен. Боестолкновение, произошедшее 5 марта, было прекращено российскими миротворцами.

Теперь командование совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство в связи с обстрелом машины.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах. Он попросил Россию поступить таким образом, если она будет не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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