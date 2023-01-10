Пашинян предложил РФ инициировать в ООН отправку в Карабах международной миссии

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Ереван призывает Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах, если она не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

"Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН", – сказал он.

По мнению премьера Армении, Россия может попросить ООН наделить российский военный контингент международным мандатом либо направить в Нагорный Карабах многонациональную миротворческую миссию.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Москвы предметных шагов по разблокировке трассы Степанакерт – Горис, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Также он призвал международное сообщество отправить в регион миссию по сбору фактов.

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. Азербайджан закрыл ее 12 декабря. Таким образом, Нагорный Карабах остается в блокаде 30-й день. Также Баку перекрыл поставки газа, однако через несколько дней возобновил газоснабжение.

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