В ОДКБ отреагировали на отказ Армении от совместных учений

Фото: odkb-csto.org

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил о проработке вариантов проведения в 2023 году совместных учений не на территории Армении, а в других странах, которые являются членами организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Щегрикович сообщил, что в распоряжении штаба есть информация от Минобороны Армении о том, что на территории республики учения ОДКБ в этом году проводить нецелесообразно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что ОДКБ прояснит детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году. При этом он напомнил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны республики проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации.

В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

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