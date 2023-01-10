15:14Политика
В ОДКБ отреагировали на отказ Армении от совместных учений
Фото: odkb-csto.org
Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил о проработке вариантов проведения в 2023 году совместных учений не на территории Армении, а в других странах, которые являются членами организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Щегрикович сообщил, что в распоряжении штаба есть информация от Минобороны Армении о том, что на территории республики учения ОДКБ в этом году проводить нецелесообразно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что ОДКБ прояснит детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году. При этом он напомнил, что Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны республики проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации.
В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.
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