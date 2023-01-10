Армения назвала проведение в стране учений ОДКБ нецелесообразным

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Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

По его словам, военное ведомство республики уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ о том, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации нецелесообразно.

"Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", – сказал Пашинян.

В Минобороны РФ ранее сообщали о планах провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

Политолог, эксперт по вопросам Евразийских исследований Аслан Рубаев сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Рубаев прокомментировал информацию о возможном выходе Армении из ОДКБ после недавнего неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

По его мнению, Пашинян хочет сдать Карабах, с чем "блистательно справляется". Он также отметил, что премьеру надо ликвидировать российскую военную базу в Армении и выйти из договоров с СНГ и ОДКБ. Рубаев уверен, что именно за этим и пришел Пашинян к власти.

Рубаев заявил, что Армения сдает свои позиции без боя. Кроме этого, существование суверенной независимой Армении возможно только под влиянием России, добавил политолог.

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