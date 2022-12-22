Армения отказалась от встречи с Азербайджаном по мирному договору – МИД РФ

Фото: kremlin.ru

Власти Армении отказались принять участие во встрече с представителями Азербайджана по вопросу заключения мирного договора, которая должна была состояться 23 декабря в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Переговоры планировалось провести на уровне глав МИД двух стран. В четверг, 22 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил эту ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Также они затронули тему обострения ситуации в Нагорном Карабахе в связи с блокированием Лачинского коридора.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", – говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора в регионе началась нехватка товаров первой необходимости.

По его словам, российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за коридором, взятые в соответствии с трехсторонним соглашением лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

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