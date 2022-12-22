Миротворцы РФ в Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка – Песков

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В частности, это касается Нагорного Карабаха. По словам официального представителя Кремля, миротворцы действуют в соответствии с соглашениями, подписанными Ереваном и Баку.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над трассой Степанакерт – Горис.

"Мы, безусловно, с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала единственную дорогу, связывающую Карабах с Арменией. В связи с этим командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению.

Пашинян заявил, что из-за закрытия Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис началась нехватка товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. Премьер напомнил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, должен контролировать Лачинский коридор. Он отметил, что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония, однако оно происходит.

Нагорный Карабах остается в блокаде 11-й день. Также Баку перекрыл поставки газа, однако через несколько дней возобновил газоснабжение. В республику не поступают продукты и лекарства. Также в Ереван не могут перевезти из Степанакерта тяжелобольных пациентов.

14 декабря 2022 года Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы суд обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. По решению ЕСПЧ Азербайджан должен выполнить требование до 19 декабря.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!