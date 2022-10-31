Мирный договор Армении и Азербайджана будет предметом компромисса – Путин

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Будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет результатом компромисса, который должен быть достигнут с обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Также Путин отметил, что предварительные предпосылки того, что договоренности о делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты, найдены. Он добавил, что Россия готова предоставить карты, составленные Генштабом вооруженных сил СССР, для решения вопроса по демаркации границы Армении и Азербайджана.

Россия, Армения и Азербайджан продолжат работу над несогласованными вопросами по трехстороннему заявлению по итогам саммита в Сочи в закрытом формате, пояснил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что в трехстороннем заявлении по Карабаху удалось согласовать не все вопросы. Из-за этого некоторые детали пришлось изъять из предварительно разработанного текста. Глава государства добавил, что Москва сделает все, чтобы достичь окончательного урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

До этого премьер Армении Никол Пашинян оценил российский проект по урегулированию ситуации в Карабахе. По его мнению, предлагаемые Москвой действия приемлемы для армянской стороны. Он также выразил надежду, что президент России поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи.



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