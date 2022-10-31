Сейчас нужно действовать в сторону нормализации отношений Баку и Еревана – Алиев

Фото: kremlin.ru

Сейчас следует проводить мероприятия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. С таким мнением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным в Сочи.

Азербайджанский лидер отметил, что глубоко ценит участие главы российского государства в подобном вопросе.

"Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права", – цитирует Алиева ТАСС.

По его мнению, противостояние на территории Нагорного Карабаха уже можно оценивать как историю. Азербайджанский лидер утверждает, что конфликт был урегулирован еще два года назад. Алиев считает, что нормализация отношений Баку и Еревана требует серьезных шагов. Он также подчеркнул, что рассчитывает на активную роль РФ в достижении целей.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил российский проект установления отношений между Ереваном и Баку. Он выразил надежду, что Путин одобрит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления.

До этого в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" российский лидер заявил, что РФ поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном. Но глава государства подчеркнул, что надо договариваться об этом с Баку.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября воинствующие стороны выпустили совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

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