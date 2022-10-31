Путин сообщил о трехстороннем согласовании заявления по Карабаху

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о согласовании трехстороннего заявления по Карабаху вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер подчеркнул, что согласовать удалось не все пункты, ряд деталей пришлось изъять из предварительно разработанного текста.

"Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что трехсторонняя встреча длилась более двух часов. До этого же Путин провел отдельные переговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Глава государства добавил, что Москва сделает все, чтобы достичь окончательного урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

Ранее Пашинян оценил российский проект по урегулированию ситуации в Карабахе. По его мнению, предлагаемые Москвой действия приемлемы для армянской стороны. Он также выразил надежду, что президент России поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи.



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