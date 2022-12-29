Политолог Рубаев сравнил Пашиняна с Горбачевым

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Политолог, эксперт по вопросам Евразийских исследований Аслан Рубаев сравнил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает радио КП.

Рубаев прокомментировал информацию о возможном выходе Армении из ОДКБ после недавнего неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. На встрече Никол Пашинян заявил о претензиях к России. По его словам, российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией.

"Я об этом говорил очень много раз, что Армения потеряна с приходом Пашиняна. Это тот человек, который запустит рано или поздно выход из ОДКБ, потому что его приход к власти был по неким кондициям", – сказал эксперт.

По его мнению, исходя из данных кондиций, Пашинян должен сдать Карабах, с чем "блистательно справляется". Он также отметил, что премьеру надо ликвидировать российскую военную базу в Армении и выйти из договоров с СНГ и ОДКБ. Рубаев уверен, что именно за этим и пришел Пашинян к власти.

"Мне это все очень сильно напоминает приход к власти в Советском Союзе Михаила Горбачева. Армянское общество расколото, более того, есть вероятность военного переворота, потому что военное руководство Армении терпит унижение", – отметил эксперт.

Рубаев заявил, что Армения сдает свои позиции без боя. Кроме этого, существование суверенной независимой Армении возможно только под влиянием России, добавил политолог.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Армянский премьер поблагодарил Путина за организацию встречи, главной темой которой стал кризис в Лачинском коридоре. Пашинян подчеркнул, что эта ситуация в настоящее время представляет собой главную оперативную проблему.

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