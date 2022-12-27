Пашинян назвал кризис в Лачинском коридоре главной темой на переговорах с Путиным

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря.

"Мы с вами вчера начали, еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", – сказал Путин на встрече с Пашиняном.

Армянский премьер, в свою очередь, поблагодарил Путина за организацию встречи, главной темой которой стал кризис в Лачинском коридоре. Пашинян подчеркнул, что эта ситуация в настоящее время представляет собой главную оперативную проблему.

"И, конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", – добавил он.

Ранее Путин в ходе встречи с Пашиняном заявил, что вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе остается приоритетным.

Российский лидер также отметил позитивные изменения в сфере экономики в отношениях РФ и Армении. По его словам, только за десять месяцев 2022 года рост товарооборота составил 73%.

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