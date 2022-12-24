Путин в телефонном разговоре с Алиевым затронул вопросы трехсторонних договоренностей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поздравил его с днем рождения, а также затронул вопросы трехсторонних договоренностей, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудили практическую реализацию договоренностей России, Азербайджана и Армении, связанные с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.

Накануне власти Армении отказались принять участие во встрече с представителями Азербайджана по вопросу заключения мирного договора, которая должна была состояться 23 декабря в Москве.

Переговоры планировалось провести на уровне глав МИД двух стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил эту ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Также они затронули тему обострения ситуации в связи с блокированием Баку единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за закрытия Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости.

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