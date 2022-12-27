Путин затронул ситуацию в Карабахе в разговоре с Пашиняном

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе остается приоритетным. Об этом глава государства сказал в ходе разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите лидеров стран СНГ.

Российский лидер также отметил позитивные изменения в сфере экономики в отношениях РФ и Армении. По его словам, только за десять месяцев 2022 года рост товарооборота составил 73%.

"Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Путин заявил, что лидеры стран СНГ готовы совместными усилиями решать возникающие разногласия. Президент РФ обратил внимание на то, что внешних угроз становится все больше.

Он сделал акцент на том, что страны не перестают поддерживать друг друга и не отказываются от посредничества в решении каких-либо проблем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают. В частности, это касается Нагорного Карабаха. По словам официального представителя Кремля, миротворцы действуют в соответствии с соглашениями, подписанными Ереваном и Баку.

В свою очередь, Пашинян рассказал, что из-за закрытия Азербайджаном трассы Степанакерт – Горис в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости. Он отметил, что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония.

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