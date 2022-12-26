17:02Политика
Путин заявил, что страны СНГ готовы решать возникающие разногласия
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин сообщил, что лидеры стран СНГ готовы совместными усилиями решать возникающие разногласия. Об этом он сказал в ходе встречи с главами государств – участников содружества 26 декабря.
Президент РФ обратил внимание на то, что внешних угроз становится все больше.
"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами – участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами", – передает РИА Новости его слова.
Путин сделал акцент на том, что страны не перестают поддерживать друг друга и не отказываются от посредничества в решении каких-либо проблем.
В саммите, который проходит в понедельник, принимают участие лидеры:
- Белоруссии – Александр Лукашенко;
- Азербайджана – Ильхам Алиев;
- Казахстана – Касым-Жомарт Токаев;
- Таджикистана – Эмомали Рахмон;
- Туркменистана – Сердар Бердымухамедов;
- Киргизии – Садыр Жапаров;
- Узбекистана – Шавкат Мирзиеев;
- а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В октябре российский лидер лично пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит, который предлагалось провести в конце текущего года.
Также отмечалось, что Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. По его словам, тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистов страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды.
В свою очередь, лидеры СНГ поддержали данную инициативу президента РФ.
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