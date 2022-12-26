Путин заявил, что страны СНГ готовы решать возникающие разногласия

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сообщил, что лидеры стран СНГ готовы совместными усилиями решать возникающие разногласия. Об этом он сказал в ходе встречи с главами государств – участников содружества 26 декабря.

Президент РФ обратил внимание на то, что внешних угроз становится все больше.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами – участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами", – передает РИА Новости его слова.

Путин сделал акцент на том, что страны не перестают поддерживать друг друга и не отказываются от посредничества в решении каких-либо проблем.

В саммите, который проходит в понедельник, принимают участие лидеры:

Белоруссии – Александр Лукашенко;

Азербайджана – Ильхам Алиев;

Казахстана – Касым-Жомарт Токаев;

Таджикистана – Эмомали Рахмон;

Туркменистана – Сердар Бердымухамедов;

Киргизии – Садыр Жапаров;

Узбекистана – Шавкат Мирзиеев;

а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В октябре российский лидер лично пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит, который предлагалось провести в конце текущего года.

Также отмечалось, что Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. По его словам, тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистов страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды.

В свою очередь, лидеры СНГ поддержали данную инициативу президента РФ.

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