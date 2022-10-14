Путин пригласил лидеров стран СНГ на саммит в Санкт-Петербург

Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента Казахстана

Владимир Путин пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России высказал благодарность за поддержку инициативы об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

"Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу", – сказал глава российского государства.

В пятницу, 14 октября, Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств, входящих в состав СНГ, в Астане. Отмечалось, что первая часть встречи пройдет в узком составе. После чего встречу проведут в расширенном составе.

В рамках посещения саммита в Астане Путин сделал предложение об объявлении 2025 года в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. Кроме того, российский лидер рассказал, что уже есть консенсус по 2024 году, который станет в рамках Содружества Годом волонтерского движения, и по 2026 году, который объявлен Годом охраны здоровья.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после мероприятий ожидается возможный выход Путина к журналистам. Он проведет для них пресс-конференцию.

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