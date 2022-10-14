Песков заявил, что отказ Киева от СНГ является упущением для самой Украины

Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента Казахстана

Отказ киевских властей от участия в мероприятиях по линии Содружества Независимых Государств является упущением для самой Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы", – сказал он в эфире Первого канала.

По словам Пескова, таким образом СНГ продолжает развиваться без участия Украины. Он отметил, что актуальность и жизнеспособность объединения регулярно подтверждаются.

"И уже на почве СНГ вызревают более продвинутые интеграционные структуры", – добавил Песков.

14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. На мероприятие прибыл Владимир Путин. Первая часть встречи пройдет в узком составе. После этого заседание проведут в расширенном составе.

На встрече не присутствует представитель Украины, поскольку киевские власти приостановили свое участие в мероприятиях по линии объединения.

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