09:40Политика
Песков заявил, что отказ Киева от СНГ является упущением для самой Украины
Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента Казахстана
Отказ киевских властей от участия в мероприятиях по линии Содружества Независимых Государств является упущением для самой Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, это в первую очередь упущение для самой Украины, то есть она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы", – сказал он в эфире Первого канала.
По словам Пескова, таким образом СНГ продолжает развиваться без участия Украины. Он отметил, что актуальность и жизнеспособность объединения регулярно подтверждаются.
"И уже на почве СНГ вызревают более продвинутые интеграционные структуры", – добавил Песков.
14 октября в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. На мероприятие прибыл Владимир Путин. Первая часть встречи пройдет в узком составе. После этого заседание проведут в расширенном составе.
На встрече не присутствует представитель Украины, поскольку киевские власти приостановили свое участие в мероприятиях по линии объединения.
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