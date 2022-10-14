Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств, входящих в состав СНГ, в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Первая часть встречи пройдет в узком составе. После чего заседание проведут в расширенном составе.



После заседания российский лидер примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия".

Ожидается, что после мероприятий Путин выступит перед журналистами на пресс-конференции. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Астане прошла встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.



Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

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