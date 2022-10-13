Путин заявил, что Россия выступает за пересмотр мировой финансовой системы

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин заявил, что Россия выступает за пересмотр механизмов работы мировой финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России считает, что действующая мировая финансовая система обеспечивала "золотой миллиард" благодаря чужим средствам.

"Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет", – сказал Путин.

В ходе своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Путин также заявил о формировании новых центров силы в Азии. Он подчеркнул, что Россия считает необходимым формирование системы равной и неделимой безопасности для всех участников международного сообщества.

Кроме того, по словам президента России, наиболее острым вызовом безопасности для РФ остается Афганистан. Путин заявил, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, страна оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами.

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