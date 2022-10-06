Путин заявил о снижении инфляции в РФ до 13,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инфляция в России снизилась до 13,5%, заявил Владимир Путин на совещании по экономике.

Глава государства отметил, что данный показатель ниже, чем во многих европейских странах. Так, в Германии инфляция находится на уровне 10,9%, в Нидерландах – 17,1%, в Латвии – 22,4%, в Литве – 22,5%, в Эстонии – 24,2%.

"За январь – сентябрь профицит консолидированного бюджета России составил примерно 1,4 триллиона рублей, при этом ненефтегазовые доходы в третьем квартале и на федеральном, и на региональном уровнях оказались выше ожиданий", – приводит ТАСС его слова.

При этом потребительский спрос в РФ остается слабым, на это следует обратить особое внимание, указал президент. Он также поручил обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики в стране.

По его словам, в настоящее время происходит переориентирование российских экспортеров на другие рынки, при этом необходимо время для перестраивания цепочек.

"Под давлением остаются сектора экономики, ориентированные на экспорт, прежде всего в европейские страны – это и понятно, всем известно, – в страны, которые отказались от российских поставок и теперь вынуждены переплачивать за целый ряд товаров, включая нефть, газ, металлы и так далее", – подчеркнул Путин.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в РФ за первые шесть месяцев 2023 года может на время упасть ниже цели в 4%.

Глава регулятора отметила, что если сравнить цены потребительских товаров и услуг в марте и апреле будущего года с ценами аналогичного периода этого года, когда наблюдался сильный спрос и поднятие цен, то по среднему арифметическому выйдет низкий показатель.



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