Годовая инфляция в РФ в I полугодии 2023 года может уйти ниже целевых 4% – ЦБ

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Годовая инфляция в РФ за первые шесть месяцев 2023 года может на время упасть ниже цели в 4%. Об этом сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не исключаем, что годовая инфляция в первом полугодии следующего года временно опустится ниже цели из-за эффекта высокой базы", – приводит ее слова РИА Новости.

Глава регулятора отметила, что если сравнить цены потребительских товаров и услуг в марте и апреле будущего года с ценами аналогичного периода этого года, когда наблюдался сильный спрос и поднятие цен, то по среднему арифметическому выйдет низкий показатель.

"В этом плане годовая инфляция будет как зеркало заднего вида отражать ситуацию 2022 года", – указала Набиуллина.

При этом, по ее словам, изменения структуры экономики РФ могут сопровождаться как инфляционными, так и дезинфляционными составляющими.

"Сегодняшнее слабое инфляционное давление с эффектами структурной перестройки экономики. Ранее мы говорили о том, что она преимущественно увеличивает инфляцию, теперь мы видим, что ситуация сложнее", – заявила глава Центробанка.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года может составить порядка 12%. По словам главы РФ, инфляцию получилось оперативно стабилизировать. Так, после пика в 17,8% весной она упала до 14,1% и держится на этом показателе и на сегодняшний день.

В свою очередь, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков объяснил, что достижение 12% инфляции к концу 2022 года в РФ будет связано с дефляцией в последующие месяцы.

Экономист отмечал, что 2022 год может стать первым, когда инфляция в РФ окажется ниже, чем в государствах Европы. По его словам, перспективы на 2023 год ожидаются "более широкие".

