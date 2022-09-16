ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7,5% годовых

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых", – говорится в заявлении.

Данный параметр был снижен в шестой раз подряд.

По данным ЦБ, в настоящее время в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции. Также такая динамика связана со сдержанным потребительским спросом и совокупностью разовых факторов. Кроме того, аналитики фиксируют лучшие показатели предпринимательской активности, чем предполагалось в июле.

"Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", – заявили в ЦБ.

Отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции с поставленными целями о структурном перестроении экономики страны. Кроме того, ЦБ будет оценивать риски со стороны внешних и внутренних условий, а также соответствующую реакцию финансовых рынков.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", – добавили в Центробанке.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ заявили, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

15 марта Центробанк приостановил покупку золота у банков для удовлетворения спроса со стороны россиян. 8 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%, 26 мая – до 11%, 10 июня – до 9,5%, 22 июля – до 11%, 10 июня – до 8%.

Владимир Путин назвал решения Центробанка обоснованными. Он добавил, что действия ЦБ по стабилизации ситуации дополняются и решениями по линии правительства.