ЦБ заявил о возможном росте экономики РФ в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России допустил сценарий, при котором возможен рост отечественной экономики уже в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.

Рост возможен благодаря новым партнерствам и экономическим связям, уточнили в Центробанке.

"Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", – говорится в сообщении.

В случае реализации сценария "Ускоренная адаптация" уровень инфляции вернется на близкий к целевому – 4%. А в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.

Кроме того, сценарий предусматривает, что банкам удастся избежать рецессии в мировой экономике. Внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года, заявил регулятор.

Как отметили в ЦБ, события первой половины 2022 года показали, что использование иностранного сырья, оборудования и финансовых ресурсов позволяет не только пользоваться выгодами международного разделения труда, но и связано с рисками из-за нарушения поставок и расчетов.

В дальнейшем отечественные компании будут учитывать эти риски и перестраивать структуру работы с целью минимизировать потери, уточнили в Банке России.

Ранее сообщалось, что средняя ключевая ставка в РФ в 2025 году составит 5–6%. По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7%.

В регуляторе отметили, что достижение целевого уровня инфляции в РФ в 4% займет более 1,5 года, оно завершится в 2024 году

