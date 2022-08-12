ЦБ заявил о возможном росте экономики РФ в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России допустил сценарий, при котором возможен рост отечественной экономики уже в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы регулятора.
Рост возможен благодаря новым партнерствам и экономическим связям, уточнили в Центробанке.
"Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", – говорится в сообщении.
В случае реализации сценария "Ускоренная адаптация" уровень инфляции вернется на близкий к целевому – 4%. А в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.
Кроме того, сценарий предусматривает, что банкам удастся избежать рецессии в мировой экономике. Внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года, заявил регулятор.
Как отметили в ЦБ, события первой половины 2022 года показали, что использование иностранного сырья, оборудования и финансовых ресурсов позволяет не только пользоваться выгодами международного разделения труда, но и связано с рисками из-за нарушения поставок и расчетов.
В дальнейшем отечественные компании будут учитывать эти риски и перестраивать структуру работы с целью минимизировать потери, уточнили в Банке России.
Ранее сообщалось, что средняя ключевая ставка в РФ в 2025 году составит 5–6%. По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7%.
В регуляторе отметили, что достижение целевого уровня инфляции в РФ в 4% займет более 1,5 года, оно завершится в 2024 году
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