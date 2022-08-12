ЦБ РФ ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 5–6% в 2025 году

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Средняя ключевая ставка в 2025 году составит 5–6%, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024–2025 годов ЦБ РФ, опубликованного на сайте регулятора.
По прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5–8,5%, в 2024 году – 6–7%.
В регуляторе отметили, что достижение целевого уровня инфляции в РФ в 4% займет более 1,5 года, оно завершится в 2024 году.
"С помощью инструментов денежно-кредитной политики Банк России способен в случае отклонения инфляции от цели на горизонте 1–1,5 года обеспечить ее возвращение к цели. Однако при реализации событий, способных значительно изменить экономическую ситуацию, возвращение инфляции к цели может занять больше времени", – говорится в документе.
Центробанк также оценит целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии текущего года.
Согласно базовому сценарию Банка России, возвращение экономики РФ к потенциальным темпам роста ожидается в 2025 году.
22 июля Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.
При этом отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Красных линий для решения по ключевой ставке нет – глава ЦБ
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