Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в 2022 ниже 14% – СМИ

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Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

В материале поясняется, что ведомство второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майского прогноза в 17,5%.

Как отмечают в издании, ожидания Минэкономразвития по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз Банка России.

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