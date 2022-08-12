Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в 2022 ниже 14% – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию ниже 14% по итогам 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
В материале поясняется, что ведомство второй месяц подряд фиксирует дефляцию, рост цен на потребительском рынке на конец года будет ниже майского прогноза в 17,5%.
Как отмечают в издании, ожидания Минэкономразвития по увеличению стоимости товаров и услуг в пределах 14% укладываются в прогноз Банка России.
Ранее Владимир Путин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка заставляет Россию шевелиться.
Президент объяснил, что зависимость от Запада опасна, так как она становится шире и переходит из одной сферы в другую, в том числе в достаточно критические области, связанные с военными технологиями.
До этого доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают к осени. По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов. Подорожать могут маргарин, сыр, колбаса, а также чай, кофе и фрукты.
"Деньги 24": иностранные предприятия торговли в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: