Путин заявил, что уход западных компаний с рынка заставляет РФ шевелиться

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Уход зарубежных компаний с рынка заставляет Россию шевелиться. Такое мнение выразил Владимир Путин.

"То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях – это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость", – приводит его слова РИА Новости.

Президент объяснил, что зависимость от Запада опасна, так как она становится шире и переходит из одной сферы в другую, в том числе в достаточно критические области, связанные с военными технологиями.

Ранее Путин оценил ситуацию в мировой экономике. Он заявил, что в настоящий момент глобальная мировая торговля погрязла в спорах.

По словам российского лидера, рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары оказывает серьезный социально-экономический эффект на развитие стран Азии и Африки, а также Латинской Америки и Ближнего Востока.