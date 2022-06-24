Путин оценил ситуацию в мировой экономике

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Владимир Путин заявил, что в настоящий момент глобальная мировая торговля погрязла в спорах. Таким образом глава государства оценил ситуацию в мировой экономике.

Президент России принимает участие в саммите "БРИКС плюс" в режиме видеоконференции.

"Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки", – заявил Путин.

По словам российского лидера, рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары оказывает серьезный социально-экономический эффект на развитие стран Азии и Африки, а также Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что санкции США и стран Запада, введенные против России, сработали не тем образом, на который рассчитывали их авторы. По мнению эксперта, остановить подготовку и реализацию санкционных пакетов также невозможно – потому что таким образом страны признают влияние ограничений и на собственную экономику.

