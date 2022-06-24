Путин оценил ситуацию в мировой экономике

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что в настоящий момент глобальная мировая торговля погрязла в спорах. Таким образом глава государства оценил ситуацию в мировой экономике.
Президент России принимает участие в саммите "БРИКС плюс" в режиме видеоконференции.
"Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки", – заявил Путин.
По словам российского лидера, рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары оказывает серьезный социально-экономический эффект на развитие стран Азии и Африки, а также Латинской Америки и Ближнего Востока.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что санкции США и стран Запада, введенные против России, сработали не тем образом, на который рассчитывали их авторы. По мнению эксперта, остановить подготовку и реализацию санкционных пакетов также невозможно – потому что таким образом страны признают влияние ограничений и на собственную экономику.
Спрос на краски Tikkurila в РФ вырос после объявления об уходе с российского рынка
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: