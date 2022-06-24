ЦБ РФ смягчил требования к резидентам по взносам в уставный капитал иностранных компаний

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Банк России смягчил требования к резидентам по взносам в уставный капитал зарубежных компаний в рублях, сообщается на сайте регулятора.

"Российским резидентам не требуется получать индивидуальное разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если средства вносятся в рублях или валюте дружественного государства", – отметили в Центробанке.

При этом в случае оплаты взноса в недружественной валюте сумма такой операции не может быть больше 15 миллионов рублей в эквиваленте.

Уточняется, что данное решение также касается взносов нерезидентам по договорам простого товарищества.

Ранее Банк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран.

Отмечается, что платеж должен осуществляться в рублях или валюте дружественного государства. При этом размер вклада в имущество или взноса по договору простого товарищества не должен превышать 10 миллионов рублей.