ЦБ РФ разрешил вносить средства в уставный капитал компаний ряда стран

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Банк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

"Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что платеж должен осуществляться в рублях или валюте дружественного государства. При этом размер вклада в имущество или взноса по договору простого товарищества не должен превышать 10 миллионов рублей.

В случае если эти условия применить нельзя, то резиденту по-прежнему необходимо специальное разрешение ЦБ РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Согласно указу, компании РФ будут иметь возможность гасить платежи в пользу ряда правообладателей в рублях. Он также касается поддержавших санкции правообладателей.

